Zettelt Mel B hier 'Spice Girls'- Krieg an?

War das lustig oder doch ein bisschen geschmacklos?

Eigenwillig

Auf der Halloween-Party ihrer guten Freundin und AGT-Jury-Kollegin Heidi Klum erschien Sängerin Mel B in einem recht eigenwilligen Kostüm. Das Ex-Scary-Spice-Girl verleidete sich als Victoria Beckham! Mel trug eine Pappmaske mit dem Konterfei von Posh und hielt eine Waffe in die Höhe, mit der Aufschrift: "Nein, ich gehe nicht auf Tour". Das war eine Anspielung darauf, dass die Pläne einer großen Spice-Girls-Konzertreihe immer wieder von Victoria Beckham zunichte gemacht wurden und werden. Die anderen Damen sind schon längst wieder bereit, aufzutreten. Mels Begleiter, Gary Madatyan, schlüpfte in die Haut von David Beckham und hielt die Zeilen: "Bitte, bitte, bitte, tu es für die Spice-Girls-Fans" in die Luft.

Skurrile Kommentare

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare. Manche lachen über das wie sie finden - gelungene Outfit, andere finden die Wahl "respektlos". Wieder andere fürchten nun einen Krieg der Spice Girls. Ein anderer bezichtigt Mel als rassistisch, weil sie sich als jemand mit anderer Hautfarbe verkleidet hat. Alles sehr skurril! Wir bleiben dran.

Reunion

Alle paar Monate macht das Gerücht die Runde, dass die Spice Girls komplett wieder miteinander auftreten wollen. Bei den Olympschen Spielen 2012 fand der bislang letzte gemeinsame Auftritt der fünf statt.

