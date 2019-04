Zweiter Wien-Stopp von Trumps Ex Ivana

Schon letzten­ Donnerstag jettete Ivana Trump (70), die erste Frau von US-Präsident Donald Trump und Mutter seiner ältesten drei Kinder, für ­einen knapp sechsstündigen Kurztrip nach Wien: Frühstück im Lokal Meissl & Schadn und Plausch über Niki Lauda, den sie vor 10 Jahren beim Opernball traf, inklusive.

Schnitzel und Oper

Heute kommt sie auf Einladung von Florian Weitzer und Michael Pfaller schon wieder. Auf dem Rückweg eines kurzen Kroatien-Urlaubs steht neben einer kulinarischen Fiakerfahrt, bei der ihr u. a. ein Schnitzel kredenzt wird, abends auch der Besuch der Beethoven-Oper Fidelio in der Staatsoper am Programm. Danach geht’s in die Suite des feudalen Hotels Grand Ferdinand.

Der Wien-Besuch gilt als Werbe-Deal: Trump soll für den US-Ableger von Meissl & Schadn in den USA Stimmung machen.

© Weitzer Hotels