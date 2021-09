Adrien Brody brauchte Zeit um sein Alter zu akzeptieren

US-Schauspieler Adrien Brody hat nach eigener Aussage im höheren Alter "fast ein Jahrzehnt" gebraucht, um wieder bei sich anzukommen.

"Als ich 30 wurde, habe ich mich wie auf dem Gipfel der Welt gefühlt", sagte der 48-Jährige im "Zeitmagazin Mann" (Ausgabe 2/2021). "40 war eine härtere Zahl für mich. Das Leben fühlte sich plötzlich sehr real an. Meine Dreißiger hatten sich ganz anders angefühlt, schwebend." Man brauche ein bisschen Zeit, um sich als älteren Menschen zu sehen.

Brody war 2003 für seine Leistung im Filmdrama "Der Pianist" im Alter von nur 29 Jahren mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden, als jüngster Gewinner aller Zeiten in dieser Kategorie. Viele Filme, die er anschließend drehte, hätten seine Erwartungen nicht erfüllt. "Als ich jünger war, habe ich manchmal Sachen gedreht, einfach nur um die Herausforderung zu bestehen. Heute muss ich mir weniger beweisen."

Glück ist für Brody ein flüchtiges Gefühl. "Ich kann mich leicht verlieren in meinen Gedanken, wenn das Leben gerade nicht läuft wie erhofft oder wie geplant." Was ihn glücklich macht? "Ich liebe Stress, das inspiriert mich viel mehr, als wenn wenig zu tun ist. Im Leerlauf bin ich nicht gut." In diesem Herbst ist Brody unter anderem in Wes Andersons Film "The French Dispatch" zu sehen.