Amira hat wieder "Ja" gesagt!

Nach der Trennung sagt Amira Pocher beim Notar erneut "Ja" - und diesmal zu sich selbst. Sie startet in ihr neues Leben

Nachdem Oliver Pocher fast täglich bissige oder traurige Postings auf Instagram vom Stapel lässt, war es um seine Ex Amira eher ruhig. Bis jetzt. Ein Foto sorgt seit Mitte der Woche für Rätselraten unter den Fans. Darauf zu sehen ist nur das Türschild eines Notars. Auf Grund der Liebes-Gerüchte mit einem Motivations-Coach dachte mancher sogar an eine Hochzeit.

© Instagram Amira Pocher beim Notar ×

Und tatsächlich - Amira Pocher sagt "Ja", und zwar zu sich selbst. Zu einem neuen Leben ohne Ehemann Oliver. Sie fokussiert auf die zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben, Ihre Söhne. Und für sie schmiedet Amira jetzt Zukunftspläne. Beim Notar war sie, weil Amira ein Haus bauen will. Das zugehörige Grundstück in Kölner Bestlage hat sie bereits vor Wochen gekauft. Von ihrem selbst erarbeiteten Vermögen. Das Grundstück soll im Promi-Viertel Kölns liegen außerdem in der Nähe von Ollis Domizil, damit es die Kids zwischen ihren Eltern nicht weit haben.

Händchen für Immobilien

Amira wollte schon immer in Immobilien investieren. "Es war schon immer mein Traum, Immobilien zu besitzen. In zehn Jahren will ich ein ganzes Viertel besitzen“, sagte sie im "Pochers"-Podcast schon 2021. Inzwischen besitzt die mehrere Wohnung, die sie liebevoll renoviert. In einer davon lebte zuvor Sänger Pietro Lombardi. Und auch in ihrer alten Heimat Kärnten soll Pocher ein Grundstück gekauft haben.