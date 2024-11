Argentinien patzt mit Messi in WM-Quali

Argentinien hat in der laufenden WM-Qualifikation die dritte Niederlage kassiert.

Der Fußball-Weltmeister verlor in Paraguay 1:2. Brasilien kam in Venezuela erneut nicht über ein 1:1 hinaus. Trotz der Niederlage führt Argentinien die Tabelle weiter an. Nach elf der 18 Runden weist der Weltmeister drei Punkte Vorsprung auf Kolumbien aus, das in der Nacht auf Samstag auswärts gegen Uruguay spielt. Rekordweltmeister Brasilien hat fünf Punkte Rückstand.

Die ersten sechs der zehn Teams qualifizieren sich direkt für die WM im übernächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Die siebtplatzierte Mannschaft kann sich in einem interkontinentalen Play-off-Turnier die Teilnahme sichern.

rgentinien startete in Asuncion optimal in die Partie. Inter-Mailand-Torjäger Lautaro Martinez erzielte nach elf Minuten das 1:0. Doch die Führung der Equipe um Lionel Messi hielt nicht lange. Antonio Sanabria sorgte nach 19 Minuten für den Ausgleich. Die Entscheidung fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Innenverteidiger Omar Alderete, in Spanien bei Getafe unter Vertrag, vollendete die Überraschung.

Alderete hatte in der ersten Halbzeit bereits die Gelbe Karte bekommen, ehe er ein paar Minuten später Messi stoppte, als er das Bein stehen ließ und der Argentinier darüber stürzte. Eine weitere Gelbe Karte, die Messi und auch Trainer Lionel Scaloni forderten, gab es nicht vom brasilianischen Referee Anderson Daronco. "Ich kann viele Dinge sagen, aber es macht keinen Sinn, weil es wie eine Ausrede wirken würde", sagte Scaloni danach. "Ich möchte nicht, dass die Leute es als Ausrede verstehen. Wir haben alle gesehen, was auf dem Platz passiert ist."

Brasilien nur Remis

Brasilien, das sich schon im ersten Duell mit Venezuela im Rahmen dieser WM-Ausscheidung mit einem 1:1 hatte begnügen müssen, ging in Maturin zwei Minuten vor der Pause durch Raphinha in Führung. Der Stürmer des FC Barcelona traf von der linken Strafraumgrenze mit einem Freistoß. Der für die zweite Halbzeit eingewechselte Telasco Segovia erzielte kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich für den Außenseiter.

© Getty ×

Die beste Möglichkeit, Brasilien den dritten Sieg in Folge zu bescheren, hatte Vinicius Junior. Der Stürmer von Real Madrid, der in der ersten Hälfte den Pfosten traf, scheiterte nach einer guten Stunde mit einem Elfmeter an Venezuelas Torhüter Rafael Romo.