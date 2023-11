Bruce Darnell: "Ich bin missbraucht worden"

Choreograf und Model Bruce Darnell hat seine Unterstützung an einer Kampagne gegen sexuellen Missbrauch damit begründet, selbst als Kind Opfer gewesen zu sein.

"Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden", sagte er Montagabend bei der Vorstellung der Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" in Berlin. "Das ist schon lange her."

Er sei mit sechs oder sieben Jahren von einem Nachbarn missbraucht worden und habe seinen Eltern nichts davon erzählt. Die Teilnahme an der Kampagne habe ihm geholfen, sich wieder selbst zu lieben. Mit der Kampagne des deutschen Familienministeriums und der Missbrauchsbeauftragten der deutschen Bundesregierung sollen Erwachsene sensibilisiert werden, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu erkennen. Dabei geht es auch um die Frage, was man bei einem Verdacht tun oder wie man mit Kindern über sexuelle Gewalt sprechen kann.