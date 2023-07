Brustkrebs: US-Serienstar Andrea Evans ist tot

Im Alter von 66 Jahren ist die US-Schauspielerin Andrea Evans ("Reich und schön" im US-Bundesstaat Kalifornien in ihrem Haus in Pasadena verstorben. Ihr Sprecher Nick Leicht bestätigt die traurige Nachricht gegenüber "USA Today". Sie verlor den Kampf gegen Brustkrebs.

„Sie war ein enormes Talent und es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten“, so Leicht. Sie zählte zu den erfolgreichsten Serien-Darstellerinnen Amerikas. Im TV war sie eine Ikone. "Schatten der Leidenschaft", "Reich und schön", "Liebe, Lüge, Leidenschaft" oder "Passions" waren ihre bekannteren Projekte.

Auf Twitter nehmen Fans und Kollegen Abschied von der Star-Schauspielerin.

I can’t believe this. I don’t have the words to say. I’m just shocked right now. My prayers are with Andrea Evans Family during this time. Tina Lord is one of my favorite OLTL characters. I loved Tina so much along with her pairing with Cord. RIP Andrea Evans ???? ???? ???? #OLTL pic.twitter.com/4VO2qnIVKU