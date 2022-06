Geschworener verrät: "Niemand hat Heard geglaubt"

Ein angeblicher Geschworener im Depp-Heard-Prozess verrät Prozessdetails auf TikTok

Ein anonymer TikTok-User, der behauptet, einer der Geschworenen im Depp-Heard-Prozess zu sein, hat auf der Video-Plattform Insider-Infos ausgeplaudert. In seinem Posting sagt er, dass man Amber Heard von Anfang an für unzuverlässig und falsch gehalten habe. Johnny Depp sei hingegen weitaus glaubwürdiger rübergekommen. Ein anderer User fragte den anonymen Mann, welcher der ausschlaggebende Moment gewesen sei, Heard als Lügnerin abzustempeln. Dieser antwortete: "Ich würde sagen, als sie über die Spendengeschichte gesprochen hat." Zur Erinnerung: Die Schauspielerin versprach die Hälfte des Geldes (insgesamt sieben Millionen Dollar), das sie nach der Scheidung bekam, an die "American Civil Liberties Union" zu spenden. Dies geschah jedoch nie.

Die Geschworenen haben sich sechs Wochen lang die Aussagen angehört und dann 12 Stunden lang abgewägt, bevor sie Johnny Depp recht gegeben haben. "Ich möchte anonym bleiben, aber ich würde euch gerne mehr Einblicke in den Prozess geben", sagt der TikTok-User weiter. Er selbst habe nicht genau gewusst, wer Depp und Heard sind, bevor der Prozess begonnen hat: "Ich bin nicht allzu informiert über diese Branche, deshalb war ich auch unvoreingenommen", erzählt er. Es sei ihm dennoch von Beginn an klar gewesen, dass es sich seltsam anfühlte, sobald Heard das Wort hatte. "Ich habe auf mein Bauchgefühl vertraut. Da stimmte einfach etwas nicht."

Das Prozessurteil

Depp, der 58-jährige „Fluch der Karibik“-Star, hatte Heard auf 50 Millionen Dollar geklagt. Er warf der 36-jährigen Schauspielerin vor, sie habe ihn verleumdet, als sie sich in einem Zeitungsartikel als „öffentliche Figur, der häusliche Gewalt widerfahren ist“, bezeichnet hatte. Das habe seiner Karriere schwer geschadet. Heard muss ihrem Ex-Mann 15 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen. So lautet zumindest das Urteil. Da dieser im US-Bundesstaat Virginia aber nur maximal 350.000 Dollar betragen darf, setzte die Richterin die Gesamtsumme auf 10,35 Mio. Dollar herab.