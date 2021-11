Hilton auf dem Weg zum Traualter

Das in die Jahre gekommene It-Girl und Carter Reum heiraten am Donnerstag in Beverly Hills.

Trauung. Am Donnerstag soll Paris Hilton (40) nach mehreren gescheiterten Verlobungen endlich den Schritt vor den Traualtar wagen. Der Glückliche ist Carter Reum, ein amerikanischer Unternehmer und Autor. Mama Kathy verriet zuletzt auch erste Details zur Traumhochzeit. Für ihre Tochter hat sich die Schauspielerin eine rührende Überraschung einfallen lassen: „Ich lasse etwas in ihr Hochzeitskleid einnähen, das eine große Überraschung sein wird. Ich kann es noch nicht sagen, aber es wird etwas ganz Besonderes“, verriet sie in der TV-Sendung Daily Blast Live. Location. Die Trauung soll in einer Kirche in Beverly Hills stattfinden. Die anschließende Party sei auf dem 2,5 Hektar großen Anwesen von Paris Hiltons verstorbenem Großvater geplant. Wird sich Paris diesmal tatsächlich trauen?