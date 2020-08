Masken-Show bei Fashion Week

Ausblick. Mit strengen Corona-Regeln startet am 7. September die Vienna Fashion Week im Museumsquartier. Auch am Catwalk ist Covid ein Thema: Callisti lässt am 9. 9. die Models auch mit Maske laufen. „Die Kollektion New Now bezieht sich auf den Wandel der Zeit, den wir gerade durchleben. Die Maske mutiert zum Key-­Piece“, erklärt Martina Mueller-Callisti ihre Kombination aus Maske und Halstuch. „Auch eine Art Verhüllung mit Maskentuch, Hut und hochgeschlossenen Kleidern kann sexy sein!“