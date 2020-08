Nächstes peinliche Video von Pop-Star Madonna

Was wohl cool rüberkommen sollte, hat einen peinlichen Beigeschmack: Wie „oe24.at“ bereits am Montag berichtete feierte Madonna, trotz drastisch steigender Corona-Zahlen in den USA, ihren Geburtstag auf Jamaica - und zwar im äußerst exklusiven "Round Hill Hotel & Villas".

Auf Facebook postete der mittlerweile 62-jährige Pop-Star bereits mehrere Fotos aus ihrem persönlichen Party-Himmel. Auf einem der Bilder zeigt sich die ewige Skandal-Nudel beispielsweise mit einer ganzen Menge Weed und einem Joint im Mund.



Peinliches Video

Mit diesem Video gibt die 62-Jährige nun weitere Einblicke in den scheinbar etwas wilder ausgefallenen Geburtstagsurlaub.



« The Birthday Party Continues in Jamaica ???????? ???????? ???????? » -Madonna Gepostet von Madonna am Dienstag, 18. August 2020

Das Video zeigt mehrere zusammengeschnittene Szenen von der Geburtstagssause.



Ein paar der Video-Passagen wirken offengesagt etwas skurril: Neben wilden Tanz-Nummern, zeigt sich die 62-jährige Blondine beispielsweise beim Verzerren und anschließenden Wiederausspucken eines Pflanzenblattes.

Das Video betitelt sie mit dem Kommentar „The Birthday Party Continues in Jamaica“, was so viel bedeutet wie „Die Geburtstagsparty in Jamaica geht weiter“.



Ewige Party-Queen?

Ob Madonna ihren Fans mit diesem Video nun zeigen will, dass man auch mit 62 noch ordentlich die Sau rauslassen kann?



Die sogenannte „Queen of Pop“ wird wohl auch mit ihrem mittlerweile bereits etwas fortgeschrittenen Alter nicht so bald zur Ruhe kommen.