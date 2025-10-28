Orgasmus vor 6.000 Menschen: Jameela Jamil mit offenem Geständnis

Die britische Moderatorin und Schauspielerin erzählt von dem wohl unangenehmsten und zugleich prickelndsten Moment ihrer Karriere.

Schauspielerin und Moderatorin Jameela Jamil (39) ist bekannt für ihre Offenheit – doch diese Anekdote überraschte selbst ihre Fans: In der britischen TV-Show „The Romesh Ranganathan Show“ erzählte die Londonerin nun von einem äußerst ungewöhnlichen Erlebnis während eines Auftritts – und bewies dabei einmal mehr, dass sie über sich selbst lachen kann.

Ein Auftritt, der in Erinnerung bleibt

Mit 26 Jahren war Jameela als DJane beim Young Farmers’ Ball in Großbritannien gebucht – vor rund 6.000 Landwirten. Was zunächst wie ein Routineauftritt klang, entwickelte sich rasch zu einer Erfahrung der besonderen Art.

„Ich hatte keinen anderen Platz für das DJ-Pult als auf den gigantischen Lautsprechern“, erzählte Jamil in der Sendung. Die starken Vibrationen der Bassboxen hätten dabei eine Wirkung entfaltet, mit der sie nicht gerechnet hatte. Jamil hatte einen Orgasmus.

Trotz aller Versuche, professionell zu bleiben, sei der Moment kaum zu übersehen gewesen. Ihr Tourmanager habe sie schließlich besorgt gefragt, ob sie ihr Asthmaspray brauche, da sie so schwer atmete. „Ich so: ‘Geh weg. Es ist okay. Geh einfach weg!’“, erinnert sich Jameela heute lachend an die Situation.

Mit Humor und Selbstironie

Anstatt peinlich berührt zu sein, nimmt die Schauspielerin das Ganze mit Humor. „Wenn Frauen einmal aufpoppen, sind wir wie Pringles. Wir können nicht aufhören, und es passiert noch einmal“, scherzte sie in der Show – ein Satz, der das Publikum in schallendes Gelächter versetzte.

Offen, direkt und unerschrocken

Abseits solcher Anekdoten ist Jameela Jamil längst mehr als nur ein TV-Star. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin und Aktivistin, die regelmäßig über Körperwahrnehmung, mentale Gesundheit und gesellschaftliche Tabus spricht. Wer sie kennt, weiß: Die Britin nimmt auch unangenehme Themen mit einer entwaffnenden Mischung aus Witz und Ehrlichkeit in Angriff.