Roger Whittaker: Wer erbt sein Millionen-Vermögen?

Schlager-Ikone Roger Whittaker verstarb im Alter von 87 Jahren und hinterlässt seine Frau Natalie sowie fünf Kinder und zwölf Enkel.

Bereits am 13. September starb Roger Whittaker an den Folgen eines Schlaganfalls. Am Montagabend teilte seine Familie dann die Trauer-Nachricht: „Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben"

Der britische Sänger lebte seit 2011 in einem abgelegenen Ort in Südfrankreich und wurde vergangenen Samstag nach seiner Einäscherung im engsten Kreis beerdigt.

© Getty Images ×

Roger Whittaker mit seiner Familie im Jahr 1978

Laut dem Magazin "Das Vermögen" beläuft sich das geschätzte Vermögen Whittakers auf 32 Millionen Euro. Dabei handelt es sich allerdings um eine Hochrechnung und Schätzung, wodurch sich der tatsächliche Wert deutlich unterscheiden könnte. Wer dieses Millionen-Vermögen erben könnte? Es ist kompliziert.

Wer erbt sein Vermögen?

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, soll Whittaker zuletzt eine Rückkehr nach England angestrebt haben. Der Grund: Er vermisste seine fünf Kinder und zwölf Enkel. Allerdings machten erst vor rund einem Jahr Medienberichte die Runde, wonach Whittaker seine Kinder enterbt haben soll. "Ich habe meinen Kindern zu Lebzeiten alles gegeben", so Whittaker. Und als Dank sollen seine Kinder Jessica (46), Emily (50), Guy (44), Alexander (40) und Lauren (48) ihn nicht einmal zu Weihnachten besucht haben. "Ich plane, mein verbleibendes Vermögen nach meinem Tod zum Beispiel ans Rote Kreuz zu spenden und an eine Tierschutzorganisation“, soll Whitaker laut verschiedenen Promi-Magazinen gesagt haben. Als Erbin käme selbstverständlich auch seine Hinterbliebene Frau Natalie ins Spiel. Wer am Ende erbt und wie viel, bleibt offen.