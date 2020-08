Sensation: Neue Tiger-King-Folgen in Arbeit

Joe Exotic gibt sich noch nicht geschlagen und will seinen Zoo zurück! Das ist der perfekte Stoff für eine zweite Tiger-King-Staffel. Und tatsächlich arbeiten, laut britischer "Sun", die Macher der erfolgreichen Netflix-Serie bereits an neuen Folgen über den berüchtigten Privatzoo von Joe Exotic (57) und seinem erbitterten Kampf gegen die Aktivistin Carole Baskin (59).

Baskin hatte sich Joe Exotics Privatzoo gekrallt und der 57-Jährige sitzt inzwischen im Gefängnis, aber vorbei ist der Kampf noch nicht. Ohne Baskin ist eine zweite Staffel nicht möglich und dass weiß sie auch, denn sie soll umgerechnet etwa eine Million Euro Gage für die Mitwirkung fordern.

"In welcher Welt ist es okay, dass ein Tiger-Mörder als Held gefeiert wird und ich, die der Qual, die die Tigerzucht mit sich bringt, ein Ende setzen will, um mein Leben fürchten muss?", sagte Baskin zu "Bild". Der "Tiger King" Joe Exotic will seine Unschuld beweisen und sich seinen Tierpark zurückholen.

Jetzt plant Netflix an der zweiten Staffel. Wann sie erscheinen wird, ist offen. Der Streamingdienst hat die zweite Staffel nicht offiziell angekündigt.