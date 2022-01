Sinead O'Connor: Im Spital nach Todes-Drama um Sohn

Vor Kurzem starb der 17 Jahre alte Sohn von Musikerin Sinead O'Connor, nun musste sie ins Spital eingeliefert werden.

Es ist erst eine Woche her, das sich das Drama um Shane, den Sohn von Popsängerin Sinead O'Connor, ("Nothing Compares 2 U") ereignete. Der 17-Jährige nahm sich das Leben, nachdem er aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen war.

Am Weg in Klinik

Nun musste O'Connor selber in ein Spital. Sie bestätigte via Mirror: "Ich bin jetzt mit der Polizei auf dem Weg in die Klinik." Sie fühle sich ohne ihr Kind verloren und hasse sich. Sinead O'Connor habe mit schrecklichen Schuldgefühlen zu kämpfen, heißt es in der britischen Presse.

"Liebe dich so sehr"

Das erste Statement nach dem Tod von Connor ließ tief blicken, wie stark die Bindung zwischen Sinead und ihm war: "Mein wunderschöner Sohn Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, das Licht meines Lebens, hat sich heute dazu entschieden, seine Qualen auf der Erde zu beenden und ist nun mit Gott. (...) Mein Baby, ich liebe dich so sehr, ruhe in Frieden."