US-Reality-Show macht Drama um Ex-Miss

Katharina Mazepa ist das Hauptthema in der neuen Staffel der ›Housewives‹.

Gespräch. Der Trailer zur neuen Staffel von The Real Housewives of Miami ist da. Und obwohl sie nicht zu ­sehen ist, spielt Ex-Miss Vienna Katharina Mazepa die Hauptrolle in der ­Reality-Show. Denn die hübsche Österreicherin hat sich Beauty-Doc Lenny Hochstein geangelt. Der wiederum ist der Noch-Ehemann von Lisa Hochstein, Hauptdarstellerin der Serie. In dem Vorspann hört man die gehörnte Gattin des „Busen-Gotts“ über eine „Mistress“ reden.

Tausch. Lisa Hochstein beschwert sich im Trailer gar darüber, dass ihr Fitness-Trainer jetzt keine Zeit mehr für sie habe, weil ihr Ehemann diesen nun bezahle, um Katharinas Körper in Form zu bringen.