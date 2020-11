Wie hält sich David Beckham fit? Das verrät Ehefrau Victoria jetzt auf Instagram.

Mit seinen 45 Jahren ist Ex-Profi-Fußballer David Beckham noch immer sehr fit. Doch wie genau schafft er es, sein Sixpack und den Bizeps in Stand zu halten?

Victoria Beckham filmt David bei sexy Workout

Ehefrau Victoria Beckham hat ihren David nun bei seiner Morgenroutine gefilmt: Wir sehen, wie Becks einen Handstand in Richtung einer Wand macht. Und was fällt auf? Es wird sehr entspannt, ganz lässig. So einfach scheint es bei Beckham zu sein, wenn er sich um seine Fitness kümmert.

Victoria Beckham: "Beeindruckend"

Mit einem Pfeil auf den flachen, muskulösen Bauch kennzeichnet Victoria, dass sie diese Stelle am Körper ihres Mannes gut gefällt. "Beeindruckend", schreibt sie dazu. Es wirkt so, als genieße Vic, was sie beim Workout sieht.