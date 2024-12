× oe24 bringt Sie zum Robbie-Williams-Film „Better Man“

2025 startet gleich mit einem Kino-Kracher! Ab 2.Jänner macht sich Robbie Williams in seinem Biopic „Better Man“ zum Affen. Und das im wahrsten Sinn: Der Popsuperstar wird bei seiner emotionalen Lebensgeschichte, die vor allem die dunklen Seiten beleuchtet, von einem Ki-Chimpansen gedoubelt. „Das klingt schräg, macht aber Sinn, weil man Tieren eben mehr Empathie entgegen bringt als Menschen. Und hier braucht man wirklich etwas Empathie für mich,“ erklärt Robbie seine Verwandlung im oe24-Interview

© TOBIS ×

© Amazon ×



Mit schonungsloser Ehrlichkeit zwischen Drogen-Eskapaden (von Koks bis Heroin), Sex-Partys (auch mit mehreren Groupies) Depressionen und so mancher Überdosis skizziert Robbie, der als KI-Affe von Jonno Davies gedoubelt wird und „nur“ als Erzähler fungiert,134 höchst emotionale Minuten lang sein „patschertes Leben“. Von der Eröffnungs-Szene als ungeschickter Tormann am Bolzplatz bis zum Monumental-Finale in der Royal Albert Hall Tränen-Alarm vorprogrammiert! „Im Film bin ich meist ein Arschloch, aber zum Glück bin ich längst nicht mehr der Scheißkerl aus dem Film.“

© Tobis Film ×

© Tobis Film ×

Cool: Robbies Welthits werden dabei nicht bloß abgespielt, sondern als tragende Erzähl-Elemente inszeniert. Zu „Feel“ weint er seinem Papa (Steve Pemberton), der die Familie verlässt, nach. Bei She’s The One“ wird die große Liebe zu Nicole Appleton (Raechelle Banno) gezeigt. Herzbeben, Eifersucht um ihre Chart-Erfolge und ihre Abtreibung inklusive. Und bei „Let Me Entertainment You“ kommt es beim Rekord-Konzert in Knebworth gar zum großen „Gladiator“-ähnlichen Blutbad: Robbie killt seine Dämonen. Allesamt Robbie-Affen-Doubles seiner diversen Karriere-Stationen.

© TOBIS Film GmbH ×

© TOBIS Film GmbH ×

Spannend: Robbies glückliche Ehe mit Ayda und seine vier Kinder sowie die spätere Karriere („Love My Life“) werden in „Better Man“ gar nicht thematisiert. „Konflikt und Drama geben deutlich mehr her. Sorgen für mehr Klicks“, so Robbie keck, „Better Man 2“ wäre ein verdammt langweiliger Film: Ein Typ der mit seinem Leben zurechtkommt. Mit seinem Job. Mit seinen Kindern. Mit seiner Frau. Das will doch niemand sehen“.

© Getty Images ×

© TOBIS Film GmbH ×

Mit oe24 sind Sie ab 2. Jänner beim affengeilen Kino-Hit „Better Man“ live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 10x2 Kinogutscheine für den ebenso coolen wie emotionellen Robbie Williams Film. Gleich reinklicken!