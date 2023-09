× ÖSTERREICH bringt sie zu ''Pulled Pork''

Paul Pizzera als abgehalfterter Privatdetektiv Flo Kienzl, sein Pop-Kollege Otto Jaus als Ziehbruder und Ex-Knacki Eddi Notsch und Schlager-Queen Melissa Naschenweng bei ihrem Leinwand-Debüt als kesser Polizei-Leutnant Trixi „Moosikatze“ Mooswalder. Dazu Gregor Seeberg als korrupter Bürgermeister Kandidat mit Leichen im (Schweine-)Keller und Valerie Huber als schlagfertige Polizistin Meli Hauser. Am Freitag (6. Oktober) startet der Austro-Film des Jahres. Pulled Pork liefert eine Steirische Crime Comedy voll Witz, Korruption und Liebe. „Es ist eine extrem leiwande Realsatire mit viel Tod und Schießereien geworden. Die schweinischsten 100 Minuten dieses Jahres,“ jubelt Pizzera.

In 10 mehr oder weniger losen Kapiteln wollen die zerstrittenen Brüder Kieznl und Notsch am Tag der Grazer Bürgermeister Wahl das Geheimnis um ihre verschollene Schwester Samira (Gizem Emre) klären. Die wollte ja als Staatsanwältin Jaklitschs dunkle Machenschaften aufdecken. Kienzl, einst „Klassenbester an der Polizeischule“ jetzt abgewrackter und in einem Wohnwagen hausender Privatdetektiv, wird dabei gleich mal in einen Mord verwickelt und von der Vergangenheit eingeholt: Golden Shower Bunga Party Video in Richtung Jagschitz inklusive. Notsch, der nach 18 Monaten Knast, mit Bewährungshelferin Eleni (Elisabeth Kanettis) ein neues Leben samt Baby plant, kommt ihm nur Widerwillig zur Hilfe. Ebenso Polizistin Meli, die ja einst mit Kienzl eine wilde Affäre hatte und mit ihm dabei auch zwischen Aktenordner zur Sache ging. Auch für „Moosikatze“ gibt’s einen Kuss.

