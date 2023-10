× Pizzera über Huber-Dreh: ''Ich wurde nur im positivsten Sinne sexuell belästigt von ihr!''

Heute Abend steigt die Gala-Premiere zum heimischen Film-Hit „Pulled Pork“. Vorab verrät Paul Pizzera seine Drehgeheimnisse. Von den prickelnden Sexszenen mit seiner Ex Valerie Huber über den Kuss mit Melissa Naschenweng bis zu den vielen Verletzungen.

Vier ausverkaufte Säle bei der ersten Gala-Premiere im Wiener Village Cinema. Megahype um „Pulled Pork“. Heute (Dienstag) Abend wollen Pizzera & Jaus, Valerie Huber, Melissa Naschenweng, Gregor Seberg und Co. den neuen, kultigen Austro-Film aus der Taufe heben. Bei einem „Klassischen österreichischen Budget“ von 2,7 Millionen Euro hat ihnen Star-Regisseur Andreas Schmied („Love Machine“) eine „steirische Crime Story“ von Tarantino-Format auf den Leib geschrieben.

Der abgehalfterte Detektiv Flo Kienzl (Pizzera) versucht mit Hilfe seines Ziehbruders und Ex-Knackis Eddi Notsch (Jaus) den korrupten Schweinezüchter und Bürgermeisterkandidaten Benny Jagschitz (Gregor Seeberg) zu Fall zu bringen, der nicht nur Schweine im Stall, sondern Leichen im Keller und die Russenmafia im Whirlpool hat. Die Polizei, allen voran Meli Hauser (Valerie Huber) finden die Ermittlungen weniger prickelnd.

Als Highlight gibt’s auch einen Kuss mit Melissa Naschenweng, die ja als heißer Polizei Leutnant „Moosikatze“ ihr Schauspiel-Debut feiert. „Jeder der schon mal einen Filmkuss gesehen hat und weiß dass da bei Dreh 60 Leute rumstehen weiß auch, dass die Intimität überschaubar ist. Es war aber eine lustige Szene. Wir haben beide sehr gelacht.“

Nach der Trennung von Paul Pizzera und Valerie Huber gibt es dabei auch einen heißen Infight zwischen Aktenordnern zu sehen. „Ich wurde nur im positivsten Sinne sexuell belästigt von ihr. So als hätte ich nie etwas anderes gemacht,“ lacht Pizzera. Auch darüber, dass wohl bei Premiere alle Augen auf die beiden gerichtet werden: „Valerie und ich werden amikal und freundschaftlich miteinander umgehen. Weil wir uns noch immer gern haben!“

Für Pizzera war der 26-tägige Dreh, den er ganz ohne Schauspielunterricht absolvierte, äußerst schmerzvoll: „Ich habe mir einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, einen Steißbeinprellung und eine Kehlkopfquetschung. Da wurde ich von einem äußerst starken Herren gewürgt.“

Bis Donnerstag stehen für Pizzera & Jaus noch acht weitere Red Carpet Premieren am Plan. Ab Freitag läuft „Pulled Pork“ dann österreichweit in den Kinos an. Eine Fortsetzung scheint für alle Beteiligten logisch: „Es gibt einige Ideen, die sich noch gut umsetzen lassen könnten.“