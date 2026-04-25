Die italienische Schriftstellerin mit der ungeklärten Identität hat ein neues Buch verfasst.

Mit ihrer vierbändigen Neapolitanischen Saga, die sich um zwei Freundinnen und ihre ungleichen Leben dreht, gelang der Schriftstellerin Elena Ferrante in den 2010ern der internationale Durchbruch.

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Identität

2016 wurde sie vom Time Magazin unter den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gesehen. Und das, obwohl kaum jemand weiß, wer Elena Ferrante ist. Denn bereits zu Beginn ihrer schriftstellerischen Tätigkeit entschloss sie sich, anonym zu bleiben. Elena soll ihr richtiger Vorname sein, Ferrante ein Pseudonym. Das Schreiben, so erklärte sie in früheren Gesprächen, sei - zumindest anfänglich - nicht ihre Hauptbeschäftigung. Zahlreich und mitunter auch auf unlauteren Wegen wurde versucht, ihre Identität zu enthüllen. Doch bislang gelang die Enthüllung nicht und ihr Wunsch bleibt vorerst bestehen.

Dichtung & Wahrheit - alt wie das Schreiben

Ferrante hat in der Vergangenheit öfter angedeutet, dass sie als Person keine Rolle in ihren Werken spielen möchte. Ein Umstand, den viele Schreibende ähnlich sehen. Lesende wiederum wollen gerne die Verknüpfung von realem Ich und lyrischem Ich des Schreibenden aufdecken. Dichtung und Wahrheit herauszufinden ist so alt wie das Schreiben selbst. Essays. Nun ist Ferrante wieder da und liefert Antworten: An den Rändern ist eine Sammlung von Texten, die sich um ihr Schreiben drehen und um ihr Lesen. Wenn man so will, kann man das Buch als Ferrantes persönlichstes einordnen. Es bietet jedenfalls einen schönen Einblick in Überlegungen und Annäherungen dieser Schriftstellerin zu ihrem eigenen Schaffen. Wie fand sie zu der Stimme, die ihre Werke heute auszeichnen, und wer hat sie beeinflusst? Zuerst waren das viele männliche Schreibende, dann weibliche. Darunter auch Ingeborg Bachmann, die österreichische Literaturikone, die im Juni ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Wer Ferrante ist, verrät sie in den Worten der großen Virginia Woolf: „Ich bin zwanzig Personen.“