ESC: Ukraine geht als Favorit ins Rennen

Beim Finale des 66. Eurovision Song Contest geht die Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges als Topfavorit ins Rennen – aber auch Schweden und Großbritannien werden Chancen eingeräumt. oe24 berichtet LIVE ab 21 Uhr.

Heute, Samstag, Abend ist es soweit: Das Finale der größten Musikshow der Welt - des Eurovision Song Contest - geht in Turin über die Bühne. Österreich hatte sich im Halbfinale nicht für die Endrunde des 66. ESC qualifiziert. Russland hingegen wurde vom Bewerb wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgeschlossen.

Ukraine klarer Favorit

Wenn es nach den internationalen Buchmachern geht, ist die Sache eindeutig: Die Ukraine gewinnt den 66. Eurovision Song Contest von Turin. Die Band Kalush Orchestra liegt demnach bei 17 internationalen Wettbüros mit dem Folklore-Rap "Stefania" klar auf Platz 1. Die Quoten, die Wettwütige beim Sieg der Gruppe bekämen, lägen demnach bei mauen 1,27 bis 1,41. Für einen Euro Einsatz bekäme man also gegebenenfalls 1,27 bis 1,41 Euro retour. Anders schaut das bei Großbritannien aus.

Bei Qualität der Songs punkten Briten

Sollte sich anstelle der internationalen Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine eher die internationale Qualität der Songs durchsetzen, hätte der britische Kandidat Sam Ryder mit seinem Glampop "Space Man" laut Buchmachern die besten Chance. Die Quoten des im Wettbüroranking Zweitplatzierten liegen bei bereits deutlich einträglicheren 6,5 bis 11. Ähnlich gelagert ist die Nr. 3, die schwedische Rockröhrenstimme Cornelia Jakobs mit ihrem berührenden Song "Hold Me Closer". Hier bewegen sich die Quoten im Falle eines Sieges zwischen 7 und 12.

Die Runde der Top 5 komplettieren Gastgeber Italien, der Mahmood & Blanco mit dem Liebesduett "Brividi" ins Rennen schickt, sowie Spanien. Hier sorgt Chanel mit "SloMo" und wenig Stoff am Leib für Begeisterung mancher einsatzfreudiger ESC-Fans.

Reich werden können Zocker aber in all diesen Fällen nicht. Da müsste man schon risikobereiter sein. So wird Deutschlands Vertreter Malik Harris mit der kindheitsmelancholischen Ballade "Rockstars" auf dem letzten Platz der 25 teilnehmenden Ländern gesehen. Hier liegen die Quoten bei 201 und 1.000. Sollte der "Rockstars"-Fan also ein gewisses Sümmchen investieren und das völlig Unerwartete eintreten, winkt Reichtum. Mit Deutschland um den letzten Platz rangeln werden laut den Wettquoten Rumänien (Platz 24 derzeit) und Litauen (Platz 23).