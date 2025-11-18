Schock in Entenhausen: Donald Duck fährt jetzt E-Auto!

Donald Duck elektrifiziert seinen Oldtimer 313 und saust im neuen "Lustigen Taschenbuch" klimafreundlich durch Entenhausen – Chaos inklusive.

Ab dem 18. November zeigt das "Lustige Taschenbuch" 604, wie Donald Duck seinen knatternden Oldtimer "313" in den "E-313" verwandelt. Die Kult-Ente legt selbst Hand an, um den Wagen mit Windturbine, Pedalantrieb und Solarzellen umzurüsten. Als die Umweltbehörde strengere Regeln erlässt, reagiert Donald entschlossen: "Wenn sie einen grüneren Wagen wollen, sollen sie ihn kriegen!"

Mit einem selbstgebastelten "multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz" tüftelt er an seiner grünen Revolution. Trotz bester Absichten geht vieles schief, und die Pannen gehen viral – dank Tick, Trick und Track, die das Chaos live streamen.

Donald Ducks alter "Benziner" © Hersteller

Viral und elektrisch

Die Neffen, inzwischen offenbar "Entfluencer", sorgen dafür, dass ganz Entenhausen elektrisiert wird. Ein Hashtag #WergrünwieDonald verbreitet sich, Flashmobs überrennen Donalds Garten, und selbst Onkel Dagobert wird grün vor Neid, da sein Geschäftsimperium unter dem Pannen-Chaos leidet.

Kreative Konstruktionen

"Lustiges Taschenbuch" 604 © Egmont Ehapa Media/Disney

Vom Kühlschrankdeckel über die Wäschestange bis zum Regenrohr – alles wird Teil von Donalds E-Traum auf vier Rädern. Mit Humor und Wahnsinn vermittelt das Abenteuer die grüne Botschaft: Ente gut, alles gut.