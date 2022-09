Seiler: Einmaliges Kabarett-Doppelpack

Christopher Seiler scherzt auf der Wiener Praterbühne auch als Horvath und Flötzer.

Kabarett. „Ich lasse die letzten sieben Jahre Revue passieren und erzähle Schwänke aus meinem Leben, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehören!“ Chart-Star Christopher Seiler (Ham kummst) kehrt nach dreijähriger Kabarett-Abstinenz am Montag und am Donnerstag für zwei legendären Abende als Comedian auf die Wiener Praterbühne zurück.

Auslaufen. Mit Unterstützung seinet Kultfiguren Anton Horvath und Peter Flötzer, seines Zeichens Trainer des fiktiven Fußball-Vereins 1. FC Melibar, liefert er ein „lockeres Auslaufen, keine große Show.“ Musik wird es dabei keine geben, dafür aber „viel Text und viel Gaude!“

Einbilden. Eine Zugabe ist nicht geplant: „Das ist einmalig, wer dabei war, kann sich danach darauf was einbilden!“