Cosmó: „Ich habe ein richtig gutes Gefühl“

„Heute geht es um die Wurst“. Cosmó zündet gegen 23.07 Uhr beim Song Contest den „Tanzschein“. Die Wetten stehen schlecht, die Stimmung ist trotz der vielen Troubles gut. oe24 kennt seine Backstage-Geheimnisse.

„Ich bin sehr zufrieden, man hat es richtig gefühlt. Das Publikum hat gerockt. Ich habe ein richtiges Gefühl. Ich glaube, es war eine gute Vorlage.“ Cosmó geht heute Samstag voller Euphorie ins Song Contest Finale und lässt sich dabei auch von den vielen Troubles nicht beirren. Zuletzt gab es ja nicht nur einen Markenrechtestreit um den blauen Stern samt Klagsdrohung von Künstler Lex Leon („Selbstverständlich nehmen wir dies ernst, weil uns die künstlerische Integrität von Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig ist“), sondern auch mehrere technische Troubles bei den Proben und zu guter Letzt den Absturz bei den Wettquoten. Aktuell liegt Cosmo ja nur auf dem 25. und letzten Platz. „Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich nur auf meinen Auftritt im 2.Semifinale konzentriert. Und den habe ich sehr genossen,“ nimmt er es im oe24-backstage Interview locker.

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Genießen will er heute auch das Finale („Heute geht es um die Wurst“) für das er sich jetzt kulinarisch nicht besonders stärkt: „Normalerweise ist es nur ein Apfel auf dem Weg“ Zwischen Family-Show (15 Uhr) und dem Grande Finale, wo er erst gegen 23.07 Uhr mit dem „Tanzschein“ auf der Stadthallen-Bühne erwartet wird will er „die Spannung noch unten halten und ein bisschen Ruhe bewahren“. Auch mit seinem ganz persönlichen Backstage-Ritual: „Ich meditiere gerne noch einmal kurz vor dem Auftritt, um ganz bei mir zu sein. Und danach singen wir im Team gemeinsam ‚Fürstenfeld‘ von S.T.S.“.

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Mit seiner Power-Show zum Tanzschein ließ er schon im 2. Semifinale außer Konkurrenz die Stadthalle ausflippen. Cooler Videotrick zwischen den Worten „Dance away your inner animal, die berühmte „Tanzschein“-Choreo und die tierischen Freunde Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn. Der blaue Stern wurde auf Anraten von Conchita („Sie gab mir Make-Up-Tipps, sodass der Stern mehr Form bekommt“) nun noch einmal adaptiert. Beim 2. Semifinale hatte Cosmo extra viele Strasssteine aufgeklebt.

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„Ich möchte ganz klar die Menschen mit dem Tanz zusammenbringen. Ich möchte, dass alle mittanzen und wenn wir das schaffen, dann haben wir schon gewonnen,“ setzt sich Cosmo ein eher bescheidenes Ziel, denn auf eine Platzierung will er sich gleich gar nicht festlegen. „Nö. Ich möchte vor allem mein Bestes geben.“ Dass ihn die Wetten aktuell nur auf dem letzten Platz sehen, macht ihm aber keinen zusätzlichen Stress. „Ich fokussiere mich voll und ganz auf meinen Auftritt, die Wettquoten beachte ich gar nicht.“