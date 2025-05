Von Oberwart bis Innsbruck. Ganz Österreich will 2026 den Song Contest veranstalten. Die größten Chancen hat natürlich wieder Wien. Dafür müsste allerdings die Stadthalle 2 Monate gesperrt werden und Michel Patrick Kelly rausgekickt.

Eher an die Tagespresse erinnernde Anfragen aus Oberwart oder St. Pölten . Dazu die neue Messehalle in Wels, Graz, wo sowohl die Stadthalle als auch die generalsanierte Schwarzhalle ein Thema wären und die Olympiahalle in Innsbruck, die ja schon für den ESC 2015 in der engere Auswahl war. Fast ganz Österreich will nach JJs Triumph im Mai 2026 den 70. Song Contest veranstalten.

Doch alles deutet auf die vom ORF bevorzugte Wiener Stadthalle hinaus. Dort ging ja schon 2015 nach dem Sieg von Conchita der ESC über die Bühne und wurde von ganz Europa als “der beste Song Contest aller Zeiten“ gefeiert. Die Stadthalle, die auch von Seiten der Politik undusnerem ESC-König JJJ („Mein Freund wohnt um die Ecke“) gewünscht wird, bietet ja neben der großen Halle D mit knapp 29.000 Quadratmetern Nutzfläche mit fünf weiteren Hallen auch die nötige Infrastruktur für u.a. das Medienzentrum und die Künstlergarderoben der über 30 Teilnehmerländer.

Der Termin für das Finale, wohl der 16. Mai mit den Quali-Runden am 12. und 14. Mai, ist von der European Broadcasting Union (EBU) noch nicht fixiert. Es könnte auch der 9. Mai mit den Vorrunden am 5. und 7. Mai bzw. der 23. Mai mit den Semifinali am 19. Und 21. Mai werden.

Eines ist jedoch fix: Die Stadthalle (oder jede andere Halle) muss für den 70. Song Contest deutlich länger spielfrei gehalten werden. 2015 waren das ganze zwei Monate! Auch heuer in Basel wurde mit Aufbau in der St Jakobshalle schon am 8. April, also bereits 40 Tage vor dem ESC, begonnen.

Kommt wirklich die Stadthalle zum Zug, von dem man fast ausgehen kann, so wird wohl Michel Patrick Kelly rausgekickt. Der hat die D Halle am 30. April reserviert. In der F Halle, die nicht dringend für den ESC gebraucht werden wird, sind für Mai 2026 erst Lord of the Dance und This is the Greatest Show gebucht.