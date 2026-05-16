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ESC-Insider Thomas Zeidler ESC2026
© oe24

ESC Insider

Sieger, Punkte, Cosmo - die wichtigsten Fragen zum Song Contest!

Von
16.05.26, 18:00
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Heute steigt ab 21 Uhr das große Song Contest Finale – mit vielen brisanten Fragen. Hier finden Sie alle Antworten.  

Wann gibt es den Sieger?

Gegen 1 Uhr früh! Es wird eine lange Nacht: 35 Jury-Wertungen und die auf Hochspannung getrimmten Publikumspunkte. JJ durfte im Vorjahr erst um 0.59 Uhr jubeln.

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© Getty Images

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© ORF

Wann singt Cosmó?
Auch da heißt es lange warten. Der „Tanzschein“ steht ja erst als 25. und letzter Auftritt auf der Setlist. Um 23.07 sollte es soweit sein. Daumendrücken!

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© Getty Images

Wann startet das Voting?
Gleich nach der Flaggenparade der 25 Finalisten. Schon ab 21.15 Uhr darf abgestimmt werden. Mit bis zu 10 Stimmen, die auch auf mehrere Länder verteilt werden dürfen. Nur nicht für das eigene Land. Um 23.35 Uhr ist Voting-Schluss.

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© Ö3/Philipp Lipiarski

Wann hört man die berühmten 12 Points?
Ab 23.52 Uhr startet mit der Schweiz die Punktevergabe der 35 Teilnehmer-Länder. Die Punkte 1 bis 10 gibt’s dabei als Fotoinsert. Der jeweilige Sieger wird mit den berühmten „And our 12 points go to…“ verkündet. Um 0:24 Uhr verrät dann Philipp Hansa die österreichische Wertung. Damit steht der Jury-Sieger fest.

Sieger, Punkte, Cosmo - die wichtigsten Fragen zum Song Contest!
© zeidler

Wie läuft das Publikums-Voting?
Zwecks Spannungsoptimierung werden die Publikumspunkte in umgekehrter Reihenfolge dieser Televoting-Wertung verkündet. Und da ist pro Land ja von 0 Punkten bis 432 Punkten alles möglich. Die Wertung spitzt sich dann zu einem Dreikampf oder Zweikampf zu. Auch da wird bei der Verkündung der letzten verbliebenden Punkte der Spannungsbogen wieder auf das extremste ausgereizt.

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Wer sind die Stargäste?
Zum 70. Geburtstag des Song Contest zündet die EBU eine „Celebration“ mit legendären ESC-Veteranen wie Lordi, Erika Vikman, Alexander Rybak, Ruslana, Max Mutzke,  Kristian Kostov, Miriana Conte oder Verka Serduchka. Dazu zündet Parov Stelar als Pausenshow seinen neuen Hit „Black Lilies“. Auch Cesár Sampson darf ran. Mit dem Billy-Joel-Cover "Vienna" 

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© YouTube

Wer sind die Favoriten?Bei den Wetten führen die Finnen Linda Lampenius und Pete Parkkonen vor Delta Goodrem (Australien) und dem griechischen Wirbelwind Ayklas. Alles freilich nur Richtwerte. Im Vorjahr wurde Schweden mit einer Siegchance von satten 50 % geführt. JJ, der es nur auf 26 % brachte, machte das Rennen.

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