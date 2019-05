Lebt der Life Ball doch noch weiter?

„Ich werde mich sehr bemühen, dass es den Life Ball, in welcher Form auch immer – zum Beispiel in geänderter Form – weiter geben wird“, verkündete Michael Ludwig bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Abends stand Life-Ball-Chef Gery Keszler (55) dann bei der 5. Austrian Event Hall of Fame im Casino Baden auf der Bühne, um eine Laudatio auf Elisabeth Gürtler (69) zu halten. Er nutzte die Gelegenheit, um auf das von Ludwig Gesagte zu reagieren: „Vielleicht machst einfach in Zukunft du den Life Ball nun weiter!“, richtete er seine Worte an Gürtler. Denn seiner Meinung nach gäbe es keine Bessere für diese Aufgabe. Gürtler selbst war überrascht von dieser Aussage, ob sie es sich noch überlegen wird? Immerhin hätte sie die nötige Erfahrung, um ein Event in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen.

Finale

Vorerst wird am 8. Juni einmal der letzte Life Ball mit Gery Keszler als Organisator über die Bühne gehen. Seine Abschieds-Show soll fulminant werden. Conchita wird als Host wieder charmant durch den Abend führen. In einer goldenen Stachelhose mit rotem Zirkus-Jackett, wie der Musiker nun auf Instagram verriet. Mit Katie Holmes und Lindsay Lohan sind auch heuer wieder hochkarätige Stars mit von der Partie.