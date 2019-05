Mit am Podium ist Francois Sagat, Pornodarsteller und Testimonial der aktuellen U=U-Kampagne des Life-Ball-Trägervereins "Life+". Unter der Abkürzung steckt "Undetectable=Untransmittable" - was soviel bedeutet, dass durch eine wirksame Therapie die HI-Virenproduktion unterdrückt wird.

Denn HIV-positive Menschen, deren Viruslast dank Therapie unter der Nachweisgrenze liegt, übertragen das HI-Virus nicht mehr. Seit drei Jahren macht der Life Ball mit der "Know your Status"-Kampagne darauf aufmerksam, dass sich Menschen ihren HIV-Status testen lassen sollen.

Keszler, der vor mehr als einer Woche offiziell im APA-Gespräch das Aus des Life Balls bekannt gab, kündigte ein emotionales Event an, das zur Reise über den Regenbogen in den Zirkus einlädt. 2019 wird zudem das 50-jährige Jubiläum des Christopher Street Days begangen, und nach 18 Jahren kommt die EuroPride wieder nach Wien und wird am Wochenende nach dem Life Ball stattfinden. Deren Veranstalter werden am Donnerstag bei einer Pressekonferenz ihr Programm bekannt geben.

Zum Ende des Charity-Events sagte Keszler im Interview, dass fehlende Gelder die Veranstaltung nicht mehr finanzierbar machen. "Es ist nun Zeit, dieses Projekt zu einem guten Abschluss zu bringen", meinte er.

Es sei in letzter Zeit immer schwieriger geworden, Sponsoren und Spender für den Ball gewinnen zu können. "Das Bewusstsein ist heute einfach ein anderes. Dem tragen wir nun auch Rechnung", meinte Keszler. 26 Jahre nach dem ersten Life Ball sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. "Die Rahmenbedingungen und Umstände haben sich über die letzten Jahre sehr verändert", erklärte der Life-Ball-Organisator. "Ich verabschiede mich traurig von meinem Kind."