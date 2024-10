× Andreas Gabalier: Chartflop bei Naschenweng-Triumph

Heute Freitag lieferten sowohl Andreas Gabalier als auch Melissa Naschenweng ihre neuen Hits. Melissa stürmt damit sofort auf Platz 1, doch der Volks-Rock’n’Roller schafft es nicht einmal in die Top200.

Platz 1: Melissa Naschenweng mit dem neuen Hit „Wenn i den Teufel brauch“. Aktuell nicht in den Top 200 die neue Single „Jukeboxblues“ von Andreas Gabalier. Die aktuellen iTunes Charts von Freitag Vormittag (18. Oktober, 10 Uhr) heben unserer Schlager-Queen einmal mehr in den Hitparaden-Olymp, während sich der Volks-Rock’n’Roller eine „Mega Watschn“ abholt und (noch) gar nicht in der Chart-Wertung aufscheint.

Ein weiterer Sieg für Naschenweng, die Gabalier zuletzt ja auch regelmäßig den Amadeus Award in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ wegschnappte. Gut möglich, dass Gabalier ab12 Uhr aufholt: da stellt er nämlich das Video zu „Jukeboxblues“ auf YouTube. Und zeigt sich dabei auch im ganz neuen Look - offenes Hawaii-Hemd, aufgeklebter Schnurrbart und dunkle Locken-Perücke.

Spannend: Am Samstag sind dann beide mit ihren neuen Hits bei der Silbereisen Show „Schlagerboom 2024 - Alles funkelt! Alles glitzert!“ dabei (20.15 Uhr, ORF2).