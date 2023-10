× Ed Sheeran überrascht mit Live-Album aus 14 Fan Wohzimmern

Erst am Freitag lieferte Ed Sheeran seine neue CD ''Autumn Variations''. Jetzt legt er mit der Deluxe-Editon ''Fan Living Room Sessions'', für die er in 14 Wohnzimmern aufspielte, nach.

Stellen Sie sich vor Ed Sheeran läutet bei Ihnen an weil er in Ihrem Wohnzimmer eine neuen Song aufnehmen will. Bei 14 Fans in Amerika ist das jüngst passiert. Der Pop-Pumuckel stand fast ohne Vorwarnung vor der Türe und spielte je einen Song der neuen CD „Autumn Variations“. Das Ergebnis gibt es jetzt in einer Deluxe-Version der Hit-CD, die in den heimischen iTunes Charts sofort wieder auf Platz eins stürmte, zu hören.

„Ich wollte eine Live-Version von Autumn Variations aufnehmen, aber ich wollte es auf originelle Weise machen,“ erklärt Sheeran seine Guerilla-Aktion. „Meine erste Idee war, es als Wohnzimmerkonzert im Haus eines Fans zu machen, aber dann überlegte ich, warum ich nicht jeden Song im Wohnzimmer eines anderen Fans aufführen und ihn vor seiner Haustür überraschen sollte.“

Das „Fan Living Room Sessions“ Album wird auch von einer Serie an YouTube Videos begleitet wo Sheeran alle 14 Wohnzimmer-Konzerte zeigt. In ersten Trailer kann ein weinerlicher Fan gar nicht glauben, dass Ed gerade mit der Akustikgitarre im Schlepptau von ihrem Haus aufgetaucht ist. Ein weiteres Mädchen überrascht Sheeran mit gutem Rotwein während Fan Brantie nach dem versprochene Merchandising Packet fragt. "Es hat so viel Spaß gemacht, Fans zu treffen, aber auch ein ganzes Live-Album aufzunehmen. Es ist das Bonusalbum, das ihr alle verdient,“ zieht Sheeran eine zufriedene Bilanz.