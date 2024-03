× Gewinn: ÖSTERREICH schenkt Ihnen das goldene AC/DC Fan-Package zum Konzert

Am 23. und 26. Juni lassen AC/DC das Ernst Happel Stadion beben. 110.000 Fans feiern das Wien-Comeback nach acht-jähriger Pause mit dem Hardrock-Feuerwerk „PWR UP.“ Als Einstimmung vergolden Angus Young und Co. ihr Lebenswerk. Seit 15. März gibt’s die ersten 9 Alben im Goldenen Vinyl. Absolute Sammler-Stücke zum 50. Geburtstag von AC/DC. Mit dabei auch das legendäre Album „AC/DC live“ aus dem Jahr 1992 “ mit den 20 größten Konzert-Hymnen wie „Thunderstuck“, „Highway to Hel“ oder „Hells Bells“. Allesamt Welthits, die ja im Sommer auch in Wien angestimmt werden.

ÖSTERREICH liefert ihnen jetzt das vergoldete Album „AC/DC live“ als Gewinn in einem ganz speziellen Fan-Package mit 50 Jahre AC/DC Kappe, Socken und einer raren Slipmat für den Plattenspieler. Damit sind Sie für die Wien-Konzerte bestens gerüstet! Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x das legendäre Live-Album im Goldenen Vinly. Dazu gibt’s als Draufgabe noch eine Slipmat, ein Käppi und ein Paar Socken. Gleich reinklicken!