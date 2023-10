Gewinn: ÖSTERREICH schenkt Ihnen das neue Stones Album

Das Gewinnspiel endet am 10. November um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

Das beste Stones-Werk seit Jahrzehnten. Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney und Elton John als Gaststars. Dazu mit Mess It Up und Live By The Sword sogar die letzten Aufnahmen des 2021 verstorbenen Drummers Charlie Watts und ein Wiederhören mit dem 1993 ausgestiegene Bassisten Bill Wyman. "Hackney Diamonds", das neue Sensations-Album der Rolling Stones, schreibt 49 Minuten lang Musik-Geschichte.



Hit. Von „Meisterwerk“ (Daily Mail) oder „Rock N Roll so wie er sein soll“ (Evening Standard) ist die Rede. Ein Chart-Triumph nur Formsache. Auch in allen Jahres-Bestlisten. „Wenn Sie 2023 nur ein Album kaufen dann dieses,“ so der allgemeine Kritiker-Tenor.

