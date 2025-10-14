Gewinnspiel: Letzte Chance auf Offspring-Tickets

Alles zu oe24VIP
„Wir gehen das mit voller Energie an. Kein Herumscheissen!“ Die Punk-Ikonen von The Offspring machen am 24. Oktober beim großen oe24-Konzert in Linz ihr Tourmotto „Supercharged“ also „Aufgeladen“ zum Programm. In der TipsArena haben Dexter Holland, „Noodles“ und Co. nicht nur ewige Hymnen wie „Why Don‘t You Get A Job“, „Self Esteem“ oder „Pretty Fly (for a White Guy)“ und die Essenz der aktuellen Hit-CD „Supercharged“ mit dabei, sondern im Vorprogramm auch gleich die Chart-Stars von Simple Plan („Summer Paradise“). Das coolste Rock-Doppelpack des Jahres!

„Wir lieben was wir tun. Wir lieben die Musik. Genauso wie am ersten Tag und die Leute können sich damit identifizieren. Das ist ein Teil ihrer Jugend,“ erklärt Sänger Dexter Holland im oe24 Interview das Erfolgsgeheimnis der Punk-Opas mit dem man auch im 41. Dienstjahr noch alles niederreißt. Und das ohne das Publikum groß zu überfordern: „Allzu viele neue Songs werden wir in Linz nicht spielen, denn die Fans wollen ja lieber die Klassiker hören.“

Eine Vergangenheitsbewältigung, die wirkt. Die 8.500 Tickets sind bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die Gute: Mit oe24 sind Sie beim Punk-Happening in Linz trotzdem live dabei. Auf oe24.at verlosen wir nämlich die allerletzten Tickets für das coole Hit-Doppelpack von The Offspring und Simple Plan am 24. Oktober in der TipsArena. Gleich reinklicken!

