Gewinnspiel: Letzte Chance auf Robbie-Tickets

Am 12. Juli eröffnete mit eine unglaublichen Hitfeuerwerk die Stadion-Saison in Wien jetzt setzt Robbie Williams mit seinem frech-flotten Pop(o)-Spektakel „Britpop“ auch gleich das Grande Finale: Am Sonntag (14. September) lässt er Klagenfurt ausflippen. Im Wörthersee Stadion steigt die heißeste Show des Pop. Und eine Art Heimspiel. Robbie war ja unzählige Male bei den Glocks in Kärnten zu Gast, ging schon mehrmals im Wörthersee baden und zeigte sogar Interesse an einer Luxus-Villa am Ossiacher See. „Kärnten ist meine zweite Heimat!“

© zeidler

© zeidler

Und für die zieht er nun unter dem Motto „Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments“ die beste Show seines Lebens ab. Waghalsiger Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe, fünf flippige Outfits und eine ganz private Familien-Aufstellung, wo er erstmals auch die Fotos seiner vier süßen Kinder zeigt, inklusive. Dazu gibt’s alle Hits. Vom „Let Me Entertain You“, über „Rock J“ oder „Shes The One” bis Angels” und sogar die ersten Hörproben der für 10. Oktober erwarteten CD Britpop”.

© zeidler

© zeidler

© zeidler

Mit oe24 sind Sie bei der großen Robbie Show in Kärnten live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 1 x 2 der begehrten Tickets für Robbie Williams am 14. September im Wörthersee Stadion von Klagenfurt. Gleich reinklicken.

