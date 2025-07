Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Dave Stewart

„Diese Lieder sind ja längst Allgemeingut geworden und werden noch immer täglich im Radio gespielt.“ Wie wahr! Mit ewigen Pop-Hymnen wie „Here Comes The Rain Again“, „Love Is A Stranger“, „Would I Lie To You“, „Missionary Man“, „There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“ und natürlich “Sweet Dreams” haben die Eurythmics Musikgeschichte geschrieben. Jetzt bringt Mastermind Dave Stewart sein 100 Millionenfach verkauftes Œuvre nach Wien. Am 30. Juli gibt’s die große Eurythmics Show beim oe24-Konzert in der malerischen Open Air Arena.

© zeidler

© Good Life Artists

„Es wird das große Hit-Feuerwerk und eine echte Live-Show“ gibt Stewart dafür schon im oe24-Interview die Direktiven: „Eurythmics ist für mich eine Doppelbesetzung aus Mann und Frau, also habe ich jetzt eine reine Frauenband gegründet. Das sind alles Virtuosenspielerinnen. Eine richtige Live-Band und keine Session-Musiker. Allen voran Vanessa Amorosi!“ Die Chart-Sängerin („Absolutely Everything“) steht Stewart ja schon seit der „Sweet Dreams 40th Anniversary Tour“, mit der er 2023 im Konzerthaus begeisterte, zur Seite: „Ihre Stimme ist pures Dynamit. Wie wenn man einen Tiger aus dem Käfig lässt! Sie kann sehr emotional und sehr zart werden, dann wieder mit Volldampf loslegen!“

© zeidler

© zeidler

