× Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Lionel Richie

Es ist einer der ganz großen Konzerthits des Jahres. Am16. Juli holt oe24 Lionel Richie, eine der größten Legenden des Pop, in die Wiener Stadthalle. Vier Grammys, den Oscar sowie den Golden Globe für „Say You, Say Me“ und den allerersten „Diamond Album Award“ für über 10 Millionen verkaufte Alben von „Can’t Slow Down. Dazu 42 Hit-Singles, 21 relevante Awards und eine gefeierte TV-Karriere als Juror bei „American Idol“. Seit seinem Einstieg bei The Commodores (1968) gilt Lionel Brockman Richie Jr. als eine der größten Hitfabriken des Pop.

Das stellt er auch beim Wien-Konzert unter dem bezeichnenden Motto „Say Hello to the Hits” unter Beweis. Bei der 57 Jahre (!) umfassende Karriere-Retrospektive stehen 125 Millionen verkaufte Welthits wie “Hello”, „All Night Long“, „Easy“ „Say You Say Me“, „Lady“ oder „Dancing on the Ceiling“ am Programm. Und als Highlight natürlich die USA for Africa-Hymne “We Are The World”, die Lionel einst mit Michael Jackson komponiere.

Mit oe24 sind sie beim Hitfeuerwerk live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2Tickets für die Hit-Show „Say Hello to the Hits” von Lionel Richie am 16. Juli in der Wiener Stadthalle. Gleich reinklicken.