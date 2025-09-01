Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams

Am 12. Juli ließ Robbie Williams über 50.000 Fans im Happel Stadion ausflippen. Mit einem waghalsigen Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe, den größten Hits des Pop, fünf flippigen Outfits und einer ganz privaten Familien-Aufstellung, wo er erstmals auch die Fotos seiner vier süßen Kinder zeigte. Jetzt bringt er seine beste Show aller Zeiten auch wieder nach Kärnten!

© zeidler

© YouTube

© zeidler

Am 14. September zündet Robbie im Wörthersee Stadion von Klagenfurt das zweistündige Hitfeuerwerk “Britpop“, bei dem er auch Zwiegespräche mit seinem KI-animierten jüngeren Ich („Hast du noch immer so einen kleinen Penis?“), lange nicht gespielte Klassiker wie „Let Love Be Your Energy“ und die ersten Hörproben der für 10. Oktober erwarteten CD „Britpop“ auf die über 20 Songs starke Setlist setzt. Wohl auch die brandneue Single „Human“, mit der er ja gerade seinen besten Song seit Jahren liefert. „Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments“, tönt er dazu gewohnt großspurig.

© zeidler

© zeidler

Mit oe24 sind Sie bei der großen Robbie Show in Kärnten live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 1 x 2 der begehrten Tickets für Robbie Williams am 14. September im Wörthersee Stadion von Klagenfurt. Gleich reinklicken.

