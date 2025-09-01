Alles zu oe24VIP
Robbie Williams
© Fuhrich

Ihr Ticketgewinn

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams

Am 12. Juli ließ Robbie Williams über 50.000 Fans im Happel Stadion ausflippen. Mit einem waghalsigen Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe, den größten Hits des Pop, fünf flippigen Outfits und einer ganz privaten Familien-Aufstellung, wo er erstmals auch die Fotos seiner vier süßen Kinder zeigte. Jetzt bringt er seine beste Show aller Zeiten auch wieder nach Kärnten!

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams
© zeidler

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams
© YouTube

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams
© zeidler

Am 14. September zündet Robbie im Wörthersee Stadion von Klagenfurt das zweistündige Hitfeuerwerk “Britpop“, bei dem er auch Zwiegespräche mit seinem KI-animierten jüngeren Ich („Hast du noch immer so einen kleinen Penis?“), lange nicht gespielte Klassiker wie „Let Love Be Your Energy“ und die ersten Hörproben der für 10. Oktober erwarteten CD „Britpop“ auf die über 20 Songs starke Setlist setzt. Wohl auch die brandneue Single „Human“, mit der er ja gerade seinen besten Song seit Jahren liefert. „Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments“, tönt er dazu gewohnt großspurig.

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams
© zeidler

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Robbie Williams
© zeidler

Mit oe24 sind Sie bei der großen Robbie Show in Kärnten live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 1 x 2 der begehrten Tickets für Robbie Williams am 14. September im Wörthersee Stadion von Klagenfurt. Gleich reinklicken.
   

* Pflichtfelder
Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen.

Hier kann ich die Datenschutzbestimmungen einsehen.
Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen.
Das Gewinnspiel endet am 11. September um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!    
