Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu The Offspring
In Linz beginnt’s. Der ewige Spruch passt nun auch zu The Offspring. Denn als Warm-Up für ihren Auftritt am Nova Rock Festival 2026 holt oe24 die ewig jungen Punk-Ikonen am 24. Oktober 2025 mit der aktuellen CD "Supercharged" in die TipsArena. Und das gleich mit den Chart-Stars von Simple Plan („Summer Paradise“) im Vorprogramm.

„Wir gehen das mit voller Energie an. Kein Herumscheissen!“ ist dabei für Sänger Dexter Holland das Tourmotto-Programm „Aufgeladen“ Programm. Auch Gitarrist Noodles will, wie er im oe24-Interview verrät, dabei das Publikum nicht überfordern: „Allzu viele neue Songs werden wir auf dieser Tour nicht spielen, denn die Fans wollen ja lieber die Klassiker hören.“ Und davon gibt es ja en masse: „Self Esteem“, „Why Don‘t You Get A Job“ oder „Pretty Fly (for a White Guy). Ewige Hymnen, mit denen man seit 40 Jahren an der Speerspitze der Punk-Szene reüssiert. Dazu stehen mit „Make It Allright“ und “Looking Out for #1” auch zwei aktuelle Songs auf der Setlist.

Mit oe24 sind Sie beim Punk-Happening in Linz live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 3 x 2 der begehrten Tickets für das coole Hit-Doppelpack von The Offspring und Simple Plan am 24. Oktober in der Linzer TipsArena. Gleich reinklicken.
  

Das Gewinnspiel endet am 15. Oktober um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!     
