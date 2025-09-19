Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu The Offspring

In Linz beginnt’s. Der ewige Spruch passt nun auch zu The Offspring. Denn als Warm-Up für ihren Auftritt am Nova Rock Festival 2026 holt oe24 die ewig jungen Punk-Ikonen am 24. Oktober 2025 mit der aktuellen CD "Supercharged" in die TipsArena. Und das gleich mit den Chart-Stars von Simple Plan („Summer Paradise“) im Vorprogramm.

„Wir gehen das mit voller Energie an. Kein Herumscheissen!“ ist dabei für Sänger Dexter Holland das Tourmotto-Programm „Aufgeladen“ Programm. Auch Gitarrist Noodles will, wie er im oe24-Interview verrät, dabei das Publikum nicht überfordern: „Allzu viele neue Songs werden wir auf dieser Tour nicht spielen, denn die Fans wollen ja lieber die Klassiker hören.“ Und davon gibt es ja en masse: „Self Esteem“, „Why Don‘t You Get A Job“ oder „Pretty Fly (for a White Guy). Ewige Hymnen, mit denen man seit 40 Jahren an der Speerspitze der Punk-Szene reüssiert. Dazu stehen mit „Make It Allright“ und “Looking Out for #1” auch zwei aktuelle Songs auf der Setlist.

Mit oe24 sind Sie beim Punk-Happening in Linz live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 3 x 2 der begehrten Tickets für das coole Hit-Doppelpack von The Offspring und Simple Plan am 24. Oktober in der Linzer TipsArena. Gleich reinklicken.

