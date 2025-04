× Gigi D'Agostino rockt Innsbruck und Linz

Gute Nachrichten für alle Fans des Kult-DJs Gigi D'Agostino - im Juni kommt der Superstar für zwei Shows nach Österreich. Am Dienstag startet bereits der Vorverkauf

Umrahmt von Herzerlbildschirm, Laser-Bombast und Pyro-Overkill stehen in der Olympia-Hall Innsbruck und der TipsArena in Linz neben seinen unzähligen Welthits wie "Bla Bala", "The Riddle" oder "La Passion" natürlich auch der zuletzt für miese Parolen missbrauchte „Aufreger“ "L‘Amour toujours" auf dem Programm. Und das nicht bloß einmal, sondern immer wieder. „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“, freute sich Gigi schon bei seiner Show in Wien letzten Herbst.

© zeidler ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

© zeidler ×

Am 3. Juni ist es dann wieder soweit und die Innsbrucker Fans kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Zwei Tage später, am 5. Juni wird dann Linz erbeben. Der Vorverkauf für die beiden Konzerte startet am Dienstag, den 29. April. Tickets gibt es auf oeticket.at und natürlich auch ticket24.at.