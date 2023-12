× Konzert-Comeback in der Wiener MetaStadt

Nach Konzertflaute im Vorjahr wird im Sommer 2024 die MetaStadt im 22. Bezirk wieder belebt. Als erste Highlights gibt's Khrunagbin und das „Not Afraid Festival.“

2019 gab’s die Konzert-Premiere mit Trend-Acts wie Greeta Van Fleet oder The 1975. In Folge speilet auch Sido, Sarah Connor oder Skunk Anansie in MetaStadt auf. Nur im Vorjahr war plötzlich Schluss mit (Konzert)-lustig: Auch weil sich Veranstalter Arcadia Live auf das "Lido Sounds Festival" in Linz konzentrierte. Nur das Not Afraid Festival musste mangels schleppendem Vorverkauf kurzfristig von der Donauinsel in die Donaustadt ausweichen.

Jetzt gibt’s das längerfristige Comeback der "METAStadt Open Airs" am ehemaligen Fabriksareal: Mit dem Österreich-Debut der Texanische-Soundzauberer von Khrunagbin steht das erste Highlight der Open Air Saison bereits fest: Am 17. Juli erklingen Trend-Hymen "People Everywhere" oder "we won't forget" in der MetaStadt.

In Folge sind dort neben den mehr als 100 Jahre alten Backsteinbauten ein halbes Dutzend weitere Konzerte und Festivals geplant. Auch eine Zugabe für die Hip-Hop-Party „Not Afraid“ am 19. Juli.