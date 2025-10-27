Alles zu oe24VIP
Konzert-Skandal um Michael Patrick Kelly wegen ESC in Wien
Song Contest Eklat

Konzert-Skandal um Michael Patrick Kelly wegen ESC in Wien

27.10.25, 14:50
Das für 30. April geplante Wien-Konzert von Michael Patrick Kelly fällt wegen dem ESC fix aus. Trotzdem werden dafür noch immer Karten verkauft. Ein Pop-Skandal!  

Am 30. April hat Michael Patrick Kelly mit der Show zur neuen Hit-CD „Traces“ die Wiener Stadthalle gebucht. Ein Konzert das definitiv nicht stattfinden wird! Denn seit spätestens 18. September ist es fix, dass da die Stadthalle bereits vom ORF für die Vorbereitungen zum Song Contest reserviert ist. (oe24 berichtete) Trotzdem steht die Wien-Show von Michael Patrick Kelly weiterhin am Terminplan. Mehr noch: es werden dafür aktuell - Stand Montag, 27. Oktober 14 Uhr - auf oeticket, Wien Ticket und auch bei der Stadthalle sogar noch immer Karten verkauft.

Konzert-Skandal um Michael Patrick Kelly wegen ESC in Wien
Konzert-Skandal um Michael Patrick Kelly wegen ESC in Wien
Eine Farce! Die auch die Fans toben lässt „Machts lieber mal an neuen Termin weil wegen ESC hält der 30.4 leider ned,“ heißt es etwa auf der Veranstaltungsseite auf Facebook. 

Konzert-Skandal um Michael Patrick Kelly wegen ESC in Wien
Konzert-Skandal um Michael Patrick Kelly wegen ESC in Wien
Gut möglich, dass sich Michael Patrick Kelly selbst nun endlich dazu zu Wort meldet: Zur Promotion der neuen für 31. Oktober geplanten CD „Traces“ nimmt er am Dienstag (28. Oktober) ja an der Seite von Philipp Hochmair bei "Willkommen Österreich" (21.58 Uhr, ORF1) Platz. Und Stermann & Grissemann werden dabei wohl den ESC-Skandal thematisieren.

