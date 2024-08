× Letzte Chance auf Adele: Ihr Ticketgewinn auf oe24.at

Über 590.000 Fans und VIPs wie Le-Bron James, Helene Fischer oder US-Talkmaster Jimmy Fallon zeigten sich von Adele schon begeistert. Mit ihrer spektakulären Konzert-Serie in München liefert die Pop-Queen das Show-Ereignis des Sommers. Am Freitag und Samstag steigt das Grande Finale im von Grazer Konzert-Zampanos Klaus Leutgeb und Live Nation eigens errichteten Pop-up-Stadion.

Klaus Leutgeb (l.) und Marek Lieberberg inszenieren die Mega-Shows von Adele in München.

Adele lässt dabei zu 160-Millionenfach verkauften Hymnen wie "Hello", "Someone Like You" oder "Rolling in the Deep" sogar die Kameras mitlaufen: Beide Shows am Wochenende werden nämlich für eine neue Live-DVD aufgezeichnet.

Die 148.000 Tickets für das Adele-Finale in München sind schon seit Wochen restlos ausverkauft.