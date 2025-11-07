Letzte Chance auf OneRepublic in Wien

20 Millionen-fach verkaufte Welthits wie "Stop And Stare", "Apologize" oder "Counting Stars", dazu die von Mastermind Ryan Tedder komponierten Hits für Beyoncé ("Halo"), Leona Lewis ("Bleeding Love") oder Kygo ("Lose Somebody") und zuletzt in Stockholm auch noch das Oasis-Cover "Wonderwall". Großes Hitfeuerwerk von OneRepublic beim oe24-Konzert. Am Dienstag (11. November) zünden die Chartkaiser ihre bombastische "Escape to Europe"-Show in der Wiener Stadthalle.

Vom Opener "Feel Again", dem man ein Klassik-Musik-Intro voranstellt bis zum von bombastischen Licht-Spielchen begleiten Finale "If I Lose Myself" setzen OneRepublic bei der aktuellen Europa-Tour auf einen eindringlichen Mix aus Hits und Emotionen.

Auf große Überraschungen ja sowieso: so rockt man zur Showmitte bei Klassikern wie "Life in Color" oder "Something I Need" auf einer Zweitbühne inmitten der Fans ab und liefert mit "I Need Your Love" sogar einen noch unveröffentlichten Song.

