Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
Letzte Chance auf OneRepublic in Wien
© zeidler

Tickets Gewinnen!

Letzte Chance auf OneRepublic in Wien

Teilen

20 Millionen-fach verkaufte Welthits wie "Stop And Stare", "Apologize" oder "Counting Stars", dazu die von Mastermind Ryan Tedder komponierten Hits für Beyoncé ("Halo"), Leona Lewis ("Bleeding Love") oder Kygo ("Lose Somebody") und zuletzt in Stockholm auch noch das Oasis-Cover "Wonderwall". Großes Hitfeuerwerk von OneRepublic beim oe24-Konzert. Am Dienstag (11. November) zünden die Chartkaiser ihre bombastische "Escape to Europe"-Show in der Wiener Stadthalle.

Letzte Chance auf OneRepublic in Wien
© Getty Images

Letzte Chance auf OneRepublic in Wien
© Getty Images


Vom Opener "Feel Again", dem man ein Klassik-Musik-Intro voranstellt bis zum von bombastischen Licht-Spielchen begleiten Finale "If I Lose Myself" setzen OneRepublic bei der aktuellen Europa-Tour auf einen eindringlichen Mix aus Hits und Emotionen.

Letzte Chance auf OneRepublic in Wien
© zeidler

Letzte Chance auf OneRepublic in Wien
© Barracuda Music

Auf große Überraschungen ja sowieso: so rockt man zur Showmitte bei Klassikern wie "Life in Color" oder "Something I Need" auf einer Zweitbühne inmitten der Fans ab und liefert mit "I Need Your Love" sogar einen noch unveröffentlichten Song.

Ihr Ticketgewinn auf oe24.at

Die 11.000 Tickest für das Wien-Konzert sind längst ausverkauft. Mit oe24 sind Sie trotzdem live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 3 x 2 der begehrten Tickets- Gleich reinklicken.  

* Pflichtfelder
Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen.

Hier kann ich die Datenschutzbestimmungen einsehen.
Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen.
Das Gewinnspiel endet am 10. November um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!     
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden