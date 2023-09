Lindemann zeigt seinen Gegner jetzt die ‘‘Zunge‘‘

Till Lindemann meldet sich nach Freispruch zurück: am Freitag kommt der neue Song ''Zunge''. Es wird blutig!

Er kann das Zündeln einfach nicht lassen. Erst letzte Woche wurden von der Staatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen Sexualdelikten eingestellt. Jetzt legt er wieder mit den gewohnten Provokationen und ziemlich blutig los: Am Freitag (8. September) kommt der neue Solo-Song „Zunge“. Und die ersten Ausschnitte aus dem Musikvideo haben es in sich: Ein Wirrwarr an Bildern. Lindemanns Gesicht völlig mit Blut überströmt in einem Käfig, eine junge Frau ebenfalls mit Blutspuren und ein Rabe. Auch das Cover-Bild spricht Bände: Zu sehen ist ein blutiger, zugenähter Mund. Einmal Schocker. Immer Schocker!

© Instagram

Ab 8. November geht Lindemann damit auch wieder auf Solo-Tournee: 24 Konzerte in 13 Ländern mit der Warnung „Kein Zutritt für Personen unter 18 Jahren“. Österreich-Stopp gibt es keinen.