Nach ESC-Wirbel in der Stadthalle: Jetzt spricht Kelly

Für das für 30. April geplante Wien-Konzert von Michael Patrick Kelly werden noch immer Karten verkauft. Dabei ist die Stadthalle da bereits für den Song Contest reserviert. Jetzt nimmt Kelly via oe24 erstmals Stellung: „Wir tun alles, um einen Ersatztermin zu finden!“

„Ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr in Österreich auf Tour. Das nimmt mir jetzt keiner, auch nicht der ESC.“ Im oe24-Interview zur neuen, für 31. Oktober erwarteten Hit-CD „Traces“ nimmt Michael Patrick Kelly erstmals zum großen Konzert-Reiz-Thema des Jahres Stellung. Für 30. April hat er ja die Wiener Stadthalle gebucht, doch dieser Termin wird wegen der Song Contest Vorbereitungen definitiv nicht stattfinden können.

Trotzdem werden dafür auf oeticket, Wien Ticket und auch bei der Stadthalle weiterhin Karten verkauft. Ein Faktum, das für viel Fan-Unmut sorgt. „Machts lieber mal an neuen Termin, weil wegen ESC hält der 30. 4. leider ned,“ heißt es z.B. auf der Veranstaltungsseite auf Facebook.

Auch Michael Patrick Kelly ist das, wie er Montag Nachmittags im oe24-Interview betont, bewusst. „Ich habe erst heute wieder mit meinem Veranstalter gesprochen und die sind gerade dabei zu gucken, wie man das jetzt löst. Wir werden alles tun, um einen Ersatztermin zu finden!“

Dafür bittet er jedoch noch um etwas Geduld. „Ich darf noch nichts sagen, denn es ist noch nicht spruchreif, aber vielleicht wissen wir es bis zum Freitag!“ Dann würde er die Fans am 31. Oktober gleich doppelt versöhnen. Mit der neuen Hit-CD „Traces“ und dem Termin für sein großes Wien-Konzert