× oe24 bringt Sie zu Bullet for My Valentine & Trivium

Es ist das heißeste Metal-Doppelpack des Jahres. Am 19. Februar holt oe24 die Waliser Metal-Core-Rocker von Bullet for My Valentine in die Stadthalle. Und die haben als Special Guest die amerikanischen Thrash-Metal Kollegen von Trivium dabei. Ein lautes Doppelpack unter dem Motto „The Poisoned Ascendancy Tour“, bei dem Bullet den 20. Geburtstag ihrer Kult-CD „The Poison“ feiern und Trivium das 20-jährige Jubiläum von "Ascendancy".

© Barracuda Music ×

© Getty Images ×

Cool: die bereits zweifach mit dem prestigeträchtigen „Metal Hammer Golden Gods“ Award dekorierten Bullet for My Valentine wollen in der Stadthalle neben Hymnen wie „Scream Aim Fire“ oder „Rainbow Veins“ gleich alle 13 Album-Hits von „The Poison“ anstimmen. „Dieses Album ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens, sowohl musikalisch als auch persönlich, und wir wissen, welch großen Einfluss es auf die Metal-Welt auf globaler Ebene hatte,“ erklärt Sänger Matt Tuck die Jubiläums-Show.

Auch Trivium setzen zum 20. Geburtstag von „Ascendancy“ in Wien ihre Kult-CD in den Mittelpunkt. „Unsere beiden Alben sind ja damals wie der Blitz eingeschlagen. Es wird ein monumentales Konzert,“ so Frontmann Matt Heafy.

© Getty Images ×

Bullet for My Valentine (o.) und Trivium (u.) rocken am 19. Februar in Wien

© Getty Images ×

Ihr Ticketgewinn auf oe24.at

Mit oe24 sind Sie beim coolen Metal-Doppelpack von Bullet for My Valentine und Trivium am 19. Februar in Wien live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für die „The Poisoned Ascendancy Tour“ in der Stadthalle. Gleich reinklicken.