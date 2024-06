× oe24 bringt Sie zu den Smashing Pumpkins

Am 24. Juni steigt eines der ganz großen Konzert-Highlights des Jahres: oe24 bringt die Kultband The Smashing Pumpkins in die Stadthalle. Im Vorprogramm sind Interpol dabei. Ein sensationelles Doppelpack unter dem Motto „The World is a Vampire“.

Rockstar-Casting: Kult-Band Smashing Pumpkins sucht neuen Gitarristen

ÖSTERREICH holt die Smashing Pumpkins nach Wien

10.000 Gitarristen wollen zu den Smashing Pumpkins

© Getty Images ×

Das war die Setlist beim Tourstart:

The Everlasting Gaze

Doomsday Clock

Zoo Station

Today

Thru the Eyes of Ruby

Spellbinding

Tonight, Tonight

That Which Animates the Spirit

Ava Adore

Disarm

Springtimes

Mayonaise

Bullet With Butterfly Wings

Empires

Beguiled

1979

Birch Grove

Panopticon

Shame

Jellybelly

Rhinoceros

Gossamer

Cherub Rock

Zero

Fünf Jahre nach dem letzten Austro-Stopp am Nova Rock spielen die Pumpkins, mit zwei Grammys, über 30 Millionen verkauften CDs und einem der eines der wegweisendsten Alben der 90er Jahre („Mellon Collie and the Infinite Sadness“) unumstritten eine der wichtigsten und spannendsten Bands der jüngeren Musikgeschichte, endlich wieder in Österreich auf.

© Getty Images ×

Und das soger mit einem brandneuen Line-Up. Nach dem Ausstieg von Gitarrist Jeff Schroeder suchte man per Internet-Casting einen Nachfolger. Aus über 10.000 Bewerbungen wurde dafür nun Kiki Wong, die schon für Taylor Swift oder Bret Michaels von Poison in die Saiten griff, auserkoren. „Es ist großartig, dass jemand mit ihrem Können Teil unserer Tourneefamilie wird. Ich kann es kaum erwarten, mit Kiki als Teil unseres verrückten Zirkus auf Tour zu gehen“ freut sich auch Mastermind Billy Corgan über seine neue Tourneegitarristin.

Wongs Feuerprobe stieg am 7. Juni in Sheffield. Da gaben die Pumpkins mit beeindruckender Lightshow und einem 24 Songs starken Set auch die gleich Direktiven für ihr großes Wien-Konzert. Mit dabei alle Hits – von "1979" bis "Tonight, Tonight", gleich zwei Premieren ("That Which Animates the Spirit" und "Springtimes", und sogar das U2-Cover „Zoo Station“!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Mit oe24 sind Sie beim Konzert-Hit live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Doppelpack von The Smashing Pumpkins und Interpol am 24. Juni in die Stadthalle. Gleich reinklicken