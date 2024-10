× oe24 bringt Sie zu Gigi D’Agostino

„Ich habe viele wundervolle Erinnerungen an Wien. Vom ersten Mal im Jahr 1999 bis zum letzten Mal im November 2019: Es war jedes Mal etwas Besonderes!“ Jetzt sorgt Star-DJ Gigi D‘Agostino für neue großartige Momente in Wien. Am Samstag (2. November) zündet er sein großes oe24-Konzert in der Stadthalle.

Eine zweistündige Non-Stop-Party rund um 9-Millionenfach-verkaufte Hits wie „Bla Bla“, „La Passion“ oder „The Riddle“, zu denen er und auch gleich die Hymnen von Ricchi e Poveri („Sarà perché ti amo“), Europe („The Final Countdown“) oder Queen („We Are The Champions“) beimischt. Dazu gibt’s jede Menge Gratis-Neon-Leuchtstäbe für die Fans, unzählige Feuerfontänen und Riesen-Wasserbälle.

„Ich schreibe Liebesbotschaften. Mit Klängen, Melodien und Rhythmen. Immer,“ erklärt Gigi im oe24-Interview sein Hitfeuerwerk, bei dem er „L'Amour toujours“, mit dem er zuletzt ja ungewollt in die Schlagzeilen geriet, gleich mehrmals anstimmt. „Mein Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe!“

Ihr Ticketgewinn

Mit oe24 sind Sie bei der Konzert-Party des Jahres live dabei. Auf oe24 gewinnen Sie jetzt 5x2 Tickets für die Hitshow von Gigi D’Agostino am 2. November in der Wiener Stadthalle. Gleich reinklicken!