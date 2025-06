× oe24 bringt Sie zu Iron Maiden

Es wird das lauteste Konzert des Jahres. Am 17. Juli feiern die Heavy Metal Giganten von Iron Maiden im Wiener Happel Stadion das 50-jährige Bandjubiläum mit der brutalen Werkschau „Run For Your Lives“, bei der man sich auf die ersten 9 Alben, vom 1980er Debüt „Iron Maiden“ bis zum 1992er Wurf „Fear Of The Dark“, konzentriert.

© zeidler ×

© zeidler ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

„Eine Setlist für die Ewigkeit. Wir werden Dinge machen, die wir noch nie zuvor gemacht haben,“ gab Sänger Bruce Dickinson dafür vorab großkotzig die Direktiven und schon beim Tourstart in Budapest hielt man mehr als Wort. Vom 20 Jahre lang nicht mehr gespielten Opener „Murders in the Rue Morgue“, dem man ein schauriges Video-Intro durch die Anfangstage in London voranstellte, bis zum Finale „Wasted Years“ lieferte man eine zweistündige Machtdemonstration Marke „Götterdämmerung“.



Begleitet von unzähligen Feuerfontänen, Hollywood-reifer Horror-Video-Show und theatralischen Schauspiel-Einlagen die Dickinson auch mit diabolischer Maske („Powerslave“), Zwangsjacke („Hallowed Be Thy Name“) oder als Leichengräber mit Totenlicht („Fear of The Dark“) zeigt, wirbelt man angetrieben vom neuen Schlagzeuger Simon Dawson durch das 130 Millionen-fach verkaufte Œuvre.“Wrathchild“ das seit 1999 nicht mehr gespielte „Killers“, „Phantom of the Opera“, „2 Minutes to Midnight“, „Seventh Son of a Seventh Son“! Jeder Song ein Fan-Favorit. Die ewigen Hymnen „The Number Of The Beast, „The Trooper“, wo natürlich auch wieder das furchterregende Monster-Maskottchen Eddie über die Bühne tobt, oder „Run to The Hills“ ja sowieso.

© zvg ×

© zeidler ×

